Il messaggio di Mattarella per L'Aquila: "Questo giorno di memoria è un rinnovato giorno di impegno" (Di giovedì 6 aprile 2023) A quattordici anni di distanza dal sisma che ha scosso L'Aquila e parte dell'Aquilano e che ha ucciso 309 persone, il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al sindaco della città, Pierluigi Biondi. "Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei terremoti più devastanti della nostra storia recente ha propagato morti e distruzioni a L'Aquila e nei paesi vicini. L'Italia intera si strinse attorno a chi fu gettato nel dolore, nella paura, nel bisogno. L'immediato sentimento di solidarietà, che appartiene al nostro essere italiani, ha aiutato Aquilani e abruzzesi nella fatica annosa di riconquistare spazi di vita, legami di comunità, percorsi verso il futuro". Il messaggio del presidente arriva il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 aprile 2023) A quattordici anni di distanza dal sisma che ha scosso L'e parte dell'no e che ha ucciso 309 persone, il presidente della repubblica, Sergio, ha inviato unal sindaco della città, Pierluigi Biondi. "Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei terremoti più devastanti della nostra storia recente ha propagato morti e distruzioni a L'e nei paesi vicini. L'Italia intera si strinse attorno a chi fu gettato nel dolore, nella paura, nel bisogno. L'immediato sentimento di solidarietà, che appartiene al nostro essere italiani, ha aiutatoni e abruzzesi nella fatica annosa di riconquistare spazi di vita, legami di comunità, percorsi verso il futuro". Ildel presidente arriva il ...

