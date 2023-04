Il meglio del Made in Tuscany da ammirare e acquistare a Pasqua e Pasquetta a Firenze (Di giovedì 6 aprile 2023) Da domani, venerdì 7 aprile a lunedì 10, nella tradizionale location di Piazza Strozzi a Firenze, si svolgerà “ARTour Il bello in piazza”, la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, organizzata come ogni anno da CNA Firenze, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e il sostegno di Enegan. Un’edizione tarata sulla primavera e la Pasqua con ottime occasioni per ammirare ed acquistare il vero fatto a mano fiorentino e toscano: produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche, tipiche delle imprese fiorentine. “La qualità degli oggetti in esposizione e in vendita è altissima – commenta Lorenzo Cei, coordinatore CNA Artigianato artistico – Identica anche la loro varietà: gioielli, foulard, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 aprile 2023) Da domani, venerdì 7 aprile a lunedì 10, nella tradizionale location di Piazza Strozzi a, si svolgerà “ARTour Il bello in piazza”, la mostra mercato deldelin, organizzata come ogni anno da CNA, in collaborazione con Regione Toscana, Comune die il sostegno di Enegan. Un’edizione tarata sulla primavera e lacon ottime occasioni peredil vero fatto a mano fiorentino e toscano: produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche, tipiche delle imprese fiorentine. “La qualità degli oggetti in esposizione e in vendita è altissima – commenta Lorenzo Cei, coordinatore CNA Artigianato artistico – Identica anche la loro varietà: gioielli, foulard, ...

