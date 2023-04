“Il limite è arrivato” Giulia Stabile e Sangiovanni | dopo i dubbi ecco la verità | lei parla

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 6 aprile 2023) Insieme hanno fatto sognare i telespettatori di Amici di Maria De Filippi e continuano a farlo da anni. Era maggio del 2021 quando la dolcissima e talentuosavinceva la 20esima edizione del talent show di Canale 5 e la scintilla con San Giovanni, secondo classificato, era già scattata. Si sono lasciati? Non è la prima volta che si teme la rottura tra la ballerina con la risata più contagiosa della storia di Amici e il cantante di Lady e diverse altre hit. Questa volta c’è chi sostiene che si siano realmente lasciati, ma i fan continuano a non crederci senza la conferma di San Giovanni o. Lei, adesso, hato., cosa succede tra loro Le testate ed i portali di cronaca rosa non ...