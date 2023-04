Il grande ritorno di Cavani in Serie A solo ad una condizione (Di giovedì 6 aprile 2023) Edinson Cavani è ancora un grandissimo calciatore, un attaccante in grado di fare la differenza dentro e fuori dal campo. E’ stato un protagonista anche in Serie A, le esperienze nel massimo campionato italiano sono state di altissimo livello. Attualmente indossa la maglia del Valencia ed è in scadenza di contratto nel 2024, il ritorno in Italia è possibile solo ad una condizione. Cavani è un attaccante uruguaiano classe 1987, ancora in grado di disputare stagioni ad alto livello. E’ un attaccante completo, capace di giocare da prima o seconda punta o da esterno in un tridente. Si tratta di un calciatore veloce, bravo anche a saltare l’uomo e decisivo anche in fase realizzativa. Si è messo in mostra anche nel gioco aereo. Foto di Peter Powell / AnsaE’ cresciuto nelle giovanili del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Edinsonè ancora un grandissimo calciatore, un attaccante in grado di fare la differenza dentro e fuori dal campo. E’ stato un protagonista anche inA, le esperienze nel massimo campionato italiano sono state di altissimo livello. Attualmente indossa la maglia del Valencia ed è in scadenza di contratto nel 2024, ilin Italia è possibilead unaè un attaccante uruguaiano classe 1987, ancora in grado di disputare stagioni ad alto livello. E’ un attaccante completo, capace di giocare da prima o seconda punta o da esterno in un tridente. Si tratta di un calciatore veloce, bravo anche a saltare l’uomo e decisivo anche in fase realizzativa. Si è messo in mostra anche nel gioco aereo. Foto di Peter Powell / AnsaE’ cresciuto nelle giovanili del ...

