Il governo nominerà un Commissario contro la siccità (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Il Commissario del governo contro la siccità, in caso di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, potrà essere indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il soggetto inadempiente, al fine di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari o di eseguire i progetti e gli interventi. Lo stabilisce il decreto legge siccità, approvato dal Consiglio dei Ministri. Cosa prevede la misura Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Con il decreto, si introducono specifiche ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Ildella, in caso di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, potrà essere indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il soggetto inadempiente, al fine di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari o di eseguire i progetti e gli interventi. Lo stabilisce il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri. Cosa prevede la misura Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto dellae per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Con il decreto, si introducono specifiche ...

Il governo nominerà un Commissario contro la siccità AGI - Il Commissario del Governo contro la siccità, in caso di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, potrà essere indicato dal Presidente del ...