Il gossip su Sangiovanni | poi l' ira di Giulia Stabile | ecco la verità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegalinoV : Giulia Stabile e Sangiovanni al capolinea? Lei sbotta: “Ci fate del male” - infoitcultura : Sangiovanni e Giulia Stabile in crisi? La ballerina risponde al gossip - tuttopuntotv : Sangiovanni e Giulia Stabile in crisi? La ballerina risponde al gossip #amici22 #sangio #sangiovanni… -

... però, la ballerina professionista del talent show e il cantante sono finiti al centro delper un pettegolezzo lanciato sui social da Deianira Marzano. Secondo Deianira,avrebbe ...Giulia Stabile è un fiume in piena. La ballerina si è recentemente sfogata sui social a seguito di giorni in cui la sua relazione con il cantanteè stata al centro del. Dopo aver pubblicato un video in cui balla sul suo profilo ' TikTok ', Giulia è stata invasa di commenti da utenti curiosi di sapere se la storia con il ...... 'Per tutti era uno di famiglia' Incastro amoroso I due giovani cantanti hanno partecipato alla scorsa edizione di 'Amici', nella quale c'era anchee la vincitrice Giulia Stabile. Rimasti ...

Giulia Stabile sulla presunta rottura con Sangiovanni: Smettetela di ... Fanpage.it

La ballerina professionista di Amici 22 sbotta sui social e mette a tacere le voci di una presunta crisi con Sangiovanni.Giulia Stabile e Sangiovanni non postano da molto tempo foto e video insieme. La curiosità dei “Sangiulia” è cresciuta sempre di più. Ad alimentare i rumors è stata anche Deianira Marzano, nota ...