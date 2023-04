Il gatto salta in braccio all’imam durante la preghiera del Ramadan: il video dalla moschea è virale (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra le prime emittanti a riportare il video con grande risalto è stata la Bbc: il fuori programma di un gatto protagonista assoluto in una moschea algerina, nel pieno della preghiera notturna del Ramadan, ha incuriosito anche gli osservatori più distaccati. È accaduto mercoledì notte, durante la trasmissione in diretta su Facebook. Lo streaming ha catturato il momento in cui un gatto è saltato su un imam, che stava celebrando una preghiera notturna del Ramadan a Bordj Bou Arreridj, in Algeria. LEGGI ANCHE Bufera a Firenze: preside concede un'aula per il Ramadan. FdI: la scuola laica vale solo per crocifisso? Butta i gattini nella spazzatura e ne ammazza tre: il tribunale di Lecce lo condanna a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra le prime emittanti a riportare ilcon grande risalto è stata la Bbc: il fuori programma di unprotagonista assoluto in unaalgerina, nel pieno dellanotturna del, ha incuriosito anche gli osservatori più distaccati. È accaduto mercoledì notte,la trasmissione in diretta su Facebook. Lo streaming ha catturato il momento in cui unto su un imam, che stava celebrando unanotturna dela Bordj Bou Arreridj, in Algeria. LEGGI ANCHE Bufera a Firenze: preside concede un'aula per il. FdI: la scuola laica vale solo per crocifisso? Butta i gattini nella spazzatura e ne ammazza tre: il tribunale di Lecce lo condanna a ...

