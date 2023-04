Il gatto in cerca di attenzioni dell’imam, il fuoriprogramma in moschea nel bel mezzo della preghiera – Il video (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel bel mezzo di una diretta sui social, un gatto è saltato addosso a un imam che stava recitando una preghiera serale del Ramadan a Bordj Bou Arreridj, in Algeria. È stato lo stesso Walid Mehsas a pubblicare il video sui social che è rapidamente diventato virale. Come mostra il breve filmato, il gatto salta tra le braccia del religioso che riesce a non scomporsi neanche per un attimo. A quel punto il felino si arrampica sulla spalla, nonostante l’uomo cerchi di trattenerlo. Arrivato in una posizione più alta, il gatto sembra come guardarsi intorno e, non vedendo pericoli minacciosi tra i fedeli alle spalle dell’imam, si dedica a lui in cerca di coccole. L’uomo però è ancora intento a recitare la preghiera, così il ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel beldi una diretta sui social, unè saltato addosso a un imam che stava recitando unaserale del Ramadan a Bordj Bou Arreridj, in Algeria. È stato lo stesso Walid Mehsas a pubblicare ilsui social che è rapidamente diventato virale. Come mostra il breve filmato, ilsalta tra le braccia del religioso che riesce a non scomporsi neanche per un attimo. A quel punto il felino si arrampica sulla spalla, nonostante l’uomo cerchi di trattenerlo. Arrivato in una posizione più alta, ilsembra come guardarsi intorno e, non vedendo pericoli minacciosi tra i fedeli alle spalle, si dedica a lui indi coccole. L’uomo però è ancora intento a recitare la, così il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChanWooo_ : Io in crisi: 'cerca immagini su google' Google: 'Run' Corpo: pantera Occhi: dico rana perchè on mi viene in mente… - Felix_il_gatto : RT @pierpi13: 'Non è che io non sono cattolico e sono musulmano oppure buddhista. lo non sono niente, lo voglio precisare. Sono una persona… - markred17 : RT @ClaudiaToni: A Lanzo Torinese c'è questo bel gattone,ancora giovane,deve essere stato un gatto di casa un tempo.Da marzo è arrivato in… - voceirriverente : @MDBuzzo8 non siamo fratelli, stai tranquillo ed è solo la tua di madre. Dai esci dal tuo monolocale dove vivi con… - no_siero : @El1_Elyon Il mio gatto cerca tepore accovacciato tra le mie braccia! -