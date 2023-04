Il Garante e ChatGpt si parlano dopo il gelo | prove d’intesa sull’intelligenza artificiale

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dialogo di quasi tre ore in un clima definito molto buono, ma è ancora presto per capire se e quando il servizio tornerà attivo in Italia. Intanto anche le Autorità per la privacy di Canada e Francia aprono istruttorie su OpenAI

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lastknight : Ricapitolando: ?????? Forse il provvedimento del Garante Italiano sulla privacy riguardante ChatGPT non era così stram… - matteosalvinimi : Incontrando oggi i giornalisti stranieri in Italia ho ribadito la mia contrarietà all’intervento del Garante della… - informapirata : RT @Michele_Arnese: E anche oggi c'è un articolo vergato da un altro prof che si scapicolla a difendere OpenAi su ChatGpt dopo l'intervento… - EnricoAntonio68 : RT @LaVeritaWeb: Nuovi Paesi sollevano questioni sull’uso delle informazioni sensibili. E la piattaforma teme una causa. Samsung scopre una… - SoniaLaVera : RT @LaVeritaWeb: Nuovi Paesi sollevano questioni sull’uso delle informazioni sensibili. E la piattaforma teme una causa. Samsung scopre una… -

La decisione deldella Privacy di bloccarein Italia non è stata apprezzata né dagli utenti, né all'interno degli ambienti istituzionali. A quanto pare, infatti, non è solo Salvini a opporsi al ban : ...... in fatto di sicurezza , il team di OpenAI non fa alcun riferimento esplicito al caso italiano, che ha visto ilPrivacy chiedere e ottenere il blocco temporaneo di. Eppure, le ...Partita ieri la trattativa tra OpenAi e il

ChatGPT, il Garante della privacy e OpenAi si incontrano WIRED Italia

La decisione del Garante della Privacy di bloccare ChatGPT in Italia non è stata apprezzata né dagli utenti, né all’interno degli ambienti istituzionali. A ...Nell’intervento sul blog ufficiale che illustra l’approccio adottato nello sviluppo dei sistemi IA, in fatto di sicurezza, il team di OpenAI non fa alcun ...