Il fratello di Berlusconi 'C'è un miglioramento, siamo fiduciosi' (Di giovedì 6 aprile 2023) "Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 6 aprile 2023) "Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Silvio Berlusconi, la grande paura: respiro affannato e problemi di globuli bianchi. Il fratello Paolo: “È una rocc… - LaVeritaWeb : Silvio Berlusconi portato al San Raffaele per l’infezione: è in terapia intensiva. «Situazione delicata», dicono da… - localteamtv : Milano, Silvio Berlusconi al San Raffaele: la figlia Marina e il fratello Paolo arrivano in ospedale nel primo pome… - Dome689 : Silvio Berlusconi, il bollettino medico: “Ha un’infezione polmonare. È da tempo malato di leucemia”. Il fratello Pa… - AntaniCardani : RT @dottorbarbieri: '#SilvioBerlusconi e' ancora in terapia intensiva': lo ha detto il fratello Paolo Berlusconi uscendo dal San Raffaele d… -