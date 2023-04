Il fondo “loss and damage” ancora non esiste (e l’ombra della Cop28 incombe) (Di giovedì 6 aprile 2023) Che fine ha fatto il loss and damage? L’accordo della Cop27 su un fondo assicurativo internazionale a compensazione di perdite e danni, destinato a risarcire i Paesi più poveri e vulnerabili agli effetti della crisi climatica, è stato accolto con un giustificato entusiasmo da parte di media, politici ed esponenti della comunità scientifica. La conferenza di Sharm el-Sheikh ha ribadito con fermezza un concetto essenziale: è giunto il momento di adattarsi a un’emergenza in parte impossibile da fermare, finanziando la ricostruzione e la sopravvivenza delle comunità che, inermi e senza strumenti per proteggersi, ne subiscono ingiustamente gli effetti. Questa crisi non è stata innescata da loro, ma dall’industrializzazione sfrenata e violenta delle economie più sviluppate. Che ora devono ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 aprile 2023) Che fine ha fatto iland? L’accordoCop27 su unassicurativo internazionale a compensazione di perdite e danni, destinato a risarcire i Paesi più poveri e vulnerabili agli effetticrisi climatica, è stato accolto con un giustificato entusiasmo da parte di media, politici ed esponenticomunità scientifica. La conferenza di Sharm el-Sheikh ha ribadito con fermezza un concetto essenziale: è giunto il momento di adattarsi a un’emergenza in parte impossibile da fermare, finanziando la ricostruzione e la sopravvivenza delle comunità che, inermi e senza strumenti per proteggersi, ne subiscono ingiustamente gli effetti. Questa crisi non è stata innescata da loro, ma dall’industrializzazione sfrenata e violenta delle economie più sviluppate. Che ora devono ...

