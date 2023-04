Il Fmi prevede il quinquennio di crescita più bassa da 30 anni (Di giovedì 6 aprile 2023) L'economia globale ha imboccato il quinquennio di crescita più bassa da trent'anni a questa parte, mentre una ripresa più solida "sfugge" con i crescenti rischi dovuti alle tensioni geopolitiche e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) L'economia globale ha imboccato ildipiùda trent'a questa parte, mentre una ripresa più solida "sfugge" con i crescenti rischi dovuti alle tensioni geopolitiche e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agios_00 : RT @mursili13: @MarcoFattorini E come mai il fmi prevede una crescita del PIL in Russia? Mentre la GB è già in recessione e l'EU non è mess… - emmazanni : RT @mursili13: @MarcoFattorini E come mai il fmi prevede una crescita del PIL in Russia? Mentre la GB è già in recessione e l'EU non è mess… - mursili13 : @MarcoFattorini E come mai il fmi prevede una crescita del PIL in Russia? Mentre la GB è già in recessione e l'EU n… - BonaMassimo : @Vincent6877bis @jacopo_iacoboni Le stime del FMI sono molto dubbie, allego articolo.?? Comunque la stessa banca c… - Claudio_Piscopo : Senti, senti. BRICS: il FMI ha calcolato che l'economia russa subirà una contrazione di almeno l'8% in seguito alle… -