Il film 1917 è tratto da una storia vera? (Di giovedì 6 aprile 2023) È possibile rispondere di sì, se si sottolinea che comunque la trama si basa proprio su alcuni eventi realmente accaduti durante la prima guerra mondiale. Per quanto riguarda quindi lo sfondo storico, tantissimi elementi e molti dettagli sono reali. In effetti ecco che praticamente si parla del fatto che gli inglesi stanno per ricevere un’imboscata da parte dei tedeschi e in effetti ci fu davvero un episodio in cui i tedeschi nella prima guerra mondiale fecero credere di ritirarsi quando in realtà si stavano solo spostando per poi difendersi ancora meglio. Per questo ecco che la trama del film, che sarebbe stato realizzato nel 2019, sarebbe molto fedele a quello che sarebbe appunto successo nella storia. Sembra che tuttavia alcune scene, nonché ovviamente i dialoghi, siano state ideate ex novo. Il film 1917 è ispirato ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 aprile 2023) È possibile rispondere di sì, se si sottolinea che comunque la trama si basa proprio su alcuni eventi realmente accaduti durante la prima guerra mondiale. Per quanto riguarda quindi lo sfondo storico, tantissimi elementi e molti dettagli sono reali. In effetti ecco che praticamente si parla del fatto che gli inglesi stanno per ricevere un’imboscata da parte dei tedeschi e in effetti ci fu davvero un episodio in cui i tedeschi nella prima guerra mondiale fecero credere di ritirarsi quando in realtà si stavano solo spostando per poi difendersi ancora meglio. Per questo ecco che la trama del, che sarebbe stato realizzato nel 2019, sarebbe molto fedele a quello che sarebbe appunto successo nella. Sembra che tuttavia alcune scene, nonché ovviamente i dialoghi, siano state ideate ex novo. Ilè ispirato ...

