Il fenomeno Hikikomori come isolamento sociale volontario (Di giovedì 6 aprile 2023) L'Hikikomori è una condizione che implica una forma estrema di ritiro sociale e si manifesta soprattutto tra gli adolescenti e i giovani adulti, in special modo maschi. La tendenza è quella di ritirarsi nella propria stanza e rifiutare relazioni e contatti diretti col mondo esterno. L'isolamento sociale volontario: cos'è l'Hikikomori L'Hikikomori è una condizione che

