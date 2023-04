Il fantasma del Fascismo si combatte cancellando le sue leggi superstiti (Di giovedì 6 aprile 2023) Per il povero Piero Gobetti (1901-1926) il Fascismo era l’autobiografia della nazione. Per Mino Maccari (1898-1989) i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti. Se ne possono citare a iosa frasi, più o meno d’autore, che associano, anche oggi, il Belpaese alla mentalità del ventennio mussoliniano. Il che sta a significare che quella stagione illiberale non fu una parentesi delimitata, priva di conseguenze. Non a caso se ne discute un giorno sì e l’altro pure. Ma come se ne discute? Il più delle volte si utilizzano i fatti del passato per regolare alcuni conti del presente o per interpretare “ad usum delphini” le vicissitudini del momento. A dimostrazione che, spesso, la storia viene concepita come il più classico instrumentum regni, ossia come il più raffinato mezzo di orientamento dell’opinione pubblica per fini politici immediati o futuri. ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 aprile 2023) Per il povero Piero Gobetti (1901-1926) ilera l’autobiografia della nazione. Per Mino Maccari (1898-1989) i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti. Se ne possono citare a iosa frasi, più o meno d’autore, che associano, anche oggi, il Belpaese alla mentalità del ventennio mussoliniano. Il che sta a significare che quella stagione illiberale non fu una parentesi delimitata, priva di conseguenze. Non a caso se ne discute un giorno sì e l’altro pure. Ma come se ne discute? Il più delle volte si utilizzano i fatti del passato per regolare alcuni conti del presente o per interpretare “ad usum delphini” le vicissitudini del momento. A dimostrazione che, spesso, la storia viene concepita come il più classico instrumentum regni, ossia come il più raffinato mezzo di orientamento dell’opinione pubblica per fini politici immediati o futuri. ...

