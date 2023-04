Il dramma di Lory Del Santo | “Ho perso tre figli e oggi ho un vuoto incolmabile”

(Di giovedì 6 aprile 2023)Delhatre. La soubrette di Povegliano Veronese,Del, 63 annimartedì 28 settembre torna sul piccolo schermo dopo qualche tempo di assenza. L’ultima presenza risale ad inizio 2020 quando funaggio della ruota vip nel programma di Rai 2 andato in onda durante il lockdown Resta a casa e vinci. A dispetto delle luci, dei lustrini e delle paillettes dello spettacolo la vita diDelè stata tutt’altro che facile. Come lei stessa ha avuto più volte modo di raccontare inizia contici abusi sessuali subiti sin da bambina sia da adulti che da compagni di classe fino ad un tentativo di violenza sessuale da parte del compagno della madre. ...

Ciononostante,Del Santo non ha mai voluto ricordare solo i dolori del figlio , ma anche la ... Loren Del Santo è stato schiacciato dalla malattia: nessuno avrebbe mai potuto sospettare il...E mamma, spiega, non ha mai superato quel dolore: 'Ho perso mio padre quando avevo 3 anni. Lei non parlava molto e dovevo solo eseguire gli ordini. C'era incomunicabilità', ricorda spendendo ...Ha sbagliato però solo il fatto di non pensare che a volte un sorriso o un bacio possono essere una medicina...'Del Santo ricorda il suo figlio Conor: 'Mi dispiace non aver avuto modo di ...

Eric Clapton e la tragedia dietro 'Tears In Heaven' Radiofreccia

Due matrimoni, cinque figli: le tappe della vita sentimentale del leggendario chitarrista, nato a Ripley il 30 marzo 1945 ...