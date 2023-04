Il docente tutor, al via dal 2023/24. La circolare: quali i compiti ? Chi potrà farlo? Fino a 50 studenti e 4.750 euro lordi di retribuzione anno (Di giovedì 6 aprile 2023) Le figure del docente tutor e quella dell’orientatore saranno attive a partire dall’anno scolastico 2023/2024, per consentire in via prioritaria l’avvio delle attività curricolari di orientamento destinate agli studenti delle circa 70 mila classi del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Le figure dele quella dell’orientatore sarattive a partire dall’scolastico/2024, per consentire in via prioritaria l’avvio delle attività curricolari di orientamento destinate aglidelle circa 70 mila classi del secondo biennio e dell’ultimodella scuola secondaria di secondo grado. L'articolo .

