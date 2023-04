Il Cremlino: “Kiev prepara l’offensiva sul Mare di Azov? Noi pronti all’attacco finale” (Di giovedì 6 aprile 2023) Mosca – “Siamo sicuramente alla vigilia di un grossa offensiva da parte dell’Ucraina, il cui principale obiettivo sarà probabilmente il Mare di Azov, nel tentativo di tagliare il collegamento con la Crimea”. Lo dice al Corriere della Sera Dmitrij Suslov, consigliere del Cremlino, che dirige il Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca, evidenziando come “dalla prospettiva russa l’Occidente scommetta molto sul successo dell’offensiva, sia per ragioni militari poiché la quantità di armi e munizioni che può fornire a Kiev comincia a scarseggiare” che “per ragioni politiche”. “L’Occidente ha un interesse fortissimo che l’offensiva ucraina sia vincente. Perché se questo non dovesse accadere, nella seconda parte dell’anno Kiev ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 aprile 2023) Mosca – “Siamo sicuramente alla vigilia di un grossa offensiva da parte dell’Ucraina, il cui principale obiettivo sarà probabilmente ildi, nel tentativo di tagliare il collegamento con la Crimea”. Lo dice al Corriere della Sera Dmitrij Suslov, consigliere del, che dirige il Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca, evidenziando come “dalla prospettiva russa l’Occidente scommetta molto sul successo del, sia per ragioni militari poiché la quantità di armi e munizioni che può fornire acomincia a scarseggiare” che “per ragioni politiche”. “L’Occidente ha un interesse fortissimo cheucraina sia vincente. Perché se questo non dovesse accadere, nella seconda parte dell’anno...

