Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Il controller PlayStation che diventa caldo o freddo seguendo il gameplay #controller #Il #PlayStation #diventa… - LS_Shopping : ?? Controller Skin AC Milan 3.0 per PlayStation 5 (PS5): Guscio in Silicone e Uno sticker per Personalizzare Il Touc… - 83napolano : RT @CeotechI: PS5 Pro c'è ma prima Sony annuncerà qualcos'altro #Console #ConsolePortatile #Controller #GameNews #Gaming #GamingLife #Hardw… - CF22092013 : RT @CeotechI: PS5 Pro c'è ma prima Sony annuncerà qualcos'altro #Console #ConsolePortatile #Controller #GameNews #Gaming #GamingLife #Hardw… - CeotechI : RT @CeotechI: PS5 Pro c'è ma prima Sony annuncerà qualcos'altro #Console #ConsolePortatile #Controller #GameNews #Gaming #GamingLife #Hardw… -

...in fase di sviluppo e pronta ad arrivare sul mercato prima della versione Pro di5. ...portatile sarebbe già a un livello di sviluppo avanzato e avrebbe un design simile alDual ......DualSense con trigger adattivi per il feedback tattile, pulsanti del volume, altoparlanti, un jack di ingresso audio e altre funzionalità tipiche di un dispositivo portatile.Q ...Per quanto riguarda le caratteristiche hardware della console, i primi prototipi mostrano che la portatile assomiglierà molto a un5 , ma con l'aggiunta di un enorme ...

PS5, i controller che cambiano la temperatura nel nuovo brevetto di ... Game-eXperience.it

PlayStation 'Q Lite', la presunta console - accessorio di Sony per giocare ai titoli PS5 in remote Play, potrebbe effettivamente incontrare l'interesse del pubblicoUn nuovo brevetto di Sony punta alla creazione di sensori aptici di nuova generazione per i controller che varino di calore in base al gameplay dei giochi.