Il commissario Montalbano ritorna per due puntate finali storiche: la decisione di Zingaretti (Di giovedì 6 aprile 2023) Il commissario Montalbano ed il tanto sospirato si. Questa volta potrebbe essere davvero l'occasione buona per vedere riaprirsi il commissariato di Vigata con tutti i suoi eroi. E' senza dubbio l'evento televisivo più evocato ed invocato. Ne è passato di tempo da quel 6 maggio 1999 quando l'Italia ha conosciuto, televisivamente parlando, il commissariato di Vigata guidato dal commissario Salvo Montalbano. Luca Zingaretti (Foto ANSA – grantennistoscana.it)Il nutrito pubblico di telespettatori quella sera ha potuto fare la conoscenza, solo per citarne alcuni, anche del vice commissario Mimì Augello, dell'ispettore capo Giuseppe Fazio e dell'agente Agatino Catarella. Quella sera si è messa in moto una delle produzioni televisive di maggior successo, già entrata, di diritto, nel sacro ...

