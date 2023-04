Il clima è cambiato. Macron e VdL con Xi Jinping tra accordi e rigidità (Di giovedì 6 aprile 2023) Il bilancio che esce dal doppio incontro con il leader cinese, Xi Jinping, del presidente francese, Emmanuel Macron, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, potrebbe essere così sintetizzabile: il clima tra Unione Europea e Cina è cambiato, c’è molto da rivedere nelle relazioni. Per von der Leyen, Xi ha la responsabilità di usare la propria influenza con la Russia per fermare l’invasione in Ucraina. E, sottinteso, su questo sta facendo poco, dunque l’Ue non si sta fidando della sua iniziativa per cercare di sistemare il conflitto russo che va avanti da oltre un anno. Allo stesso tempo, Xi ha detto che parlerà con il leader ucraino Volodymyr Zelensky quando sarà il momento giusto. Narrazioni e interessi Tuttavia, il leader cinese non ha mostrato alcun segnale nel voler cambiare la sua ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 aprile 2023) Il bilancio che esce dal doppio incontro con il leader cinese, Xi, del presidente francese, Emmanuel, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, potrebbe essere così sintetizzabile: iltra Unione Europea e Cina è, c’è molto da rivedere nelle relazioni. Per von der Leyen, Xi ha la responsabilità di usare la propria influenza con la Russia per fermare l’invasione in Ucraina. E, sottinteso, su questo sta facendo poco, dunque l’Ue non si sta fidando della sua iniziativa per cercare di sistemare il conflitto russo che va avanti da oltre un anno. Allo stesso tempo, Xi ha detto che parlerà con il leader ucraino Volodymyr Zelensky quando sarà il momento giusto. Narrazioni e interessi Tuttavia, il leader cinese non ha mostrato alcun segnale nel voler cambiare la sua ...

