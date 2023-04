Il cinismo della Borsa. Berlusconi è in ospedale, le azioni della galassia Fininvest corrono (Di giovedì 6 aprile 2023) Come mai? Il Cav non ricopre più ruoli di vertice nelle principali società partecipate dalla sua famiglia. Nei posti apicali di Mfe (Mediaset) e di Mondadori ci sono soltanto i due figli del primo matrimonio, Pier Silvio e Marina Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 aprile 2023) Come mai? Il Cav non ricopre più ruoli di vertice nelle principali società partecipate dalla sua famiglia. Nei posti apicali di Mfe (Mediaset) e di Mondadori ci sono soltanto i due figli del primo matrimonio, Pier Silvio e Marina

