(Di giovedì 6 aprile 2023) Franktornerà per un’altra volta periodo alla guida delcomeadfino alla fine della stagione. È quanto riportano i media inglesi., esonerato all’inizio di questa stagione dall’Everton, è stato licenziato dalnel 2021 dopo 18 mesi in carica. Sky Sports e The Athletic hanno riferito che il club e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Il Chelsea richiama Lampard: sarà allenatore ad interim fino al termine della stagione dopo l’esonero di Potter… -

... una ricetta per la cura di un dolore che appare senza fine, per un disco quasi totalmente privo di luce, a tratti crudele, chenon di rado le visioni diWolfe . Sin dai primi ...Sotto la superficie patinata, chealla mente la lucentezza sterile delle immagini digitali ...Market curated by Jip Gallery, New York City, NY (2021) Afterimage,...Sellés è ancora più incredibile della vittoria che ha colto a Stamford Bridge contro il. ... Il suo lavoro in Danimarca non passa inosservato: il Valencia loin Spagna per guidare l'...

Il Chelsea richiama Lampard: sarà allenatore ad interim Calcio e Finanza

Nel recupero dell'8^ giornata di Premier League nessun gol in Chelsea-Liverpool: il big match di Stamford Bridge finisce 0-0. Nei recuperi della 7^ giornata di Premier League, Brighton, Leeds e Aston ...Il successo esterno contro il Bournemouth spinge la formazione del tecnico italiano a soli quattro punti dalla zona Champions, vincono anche il Leeds e l'Aston Villa ...