Il Chelsea pensa a Luis Enrique per il futuro del club (Di giovedì 6 aprile 2023) Una novità sicuramente molto inattesa, che riguarda molto da vicino l'ex tecnico della nazionale spagnola, è trapelata nelle scorse ore tra i media d'Oltremanica. Luis Enrique, infatti, sembrerebbe essere vicino a sedere sulla panchina del Chelsea, non nel corso della stagione corrente bensì a partire dall'inizio del 2023-2024. I Blues avrebbero individuato il suo profilo come sostituto di Graham Potter, esonerato da poco e sostituito solo temporaneamente dal traghettatore Frank Lampard. Infatti, stando a quanto riportato dall'esperto giornalista italiano Fabrizio Romano, Luis Enrique in giornata sarebbe atterrato a Londra per discutere alcuni temi contrattali con i dirigenti del Chelsea. L'allenatore spagnolo sembrerebbe essere convinto della destinazione e della possibilità di ...

