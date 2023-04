Il Chelsea gioca col Fair Play Finanziario: perché può permettersi (per ora) di cacciare Potter e bruciare 400 milioni in 6 mesi (Di giovedì 6 aprile 2023) La storia si ripete. Nel gennaio dello scorso anno ilfattoquotidiano.it aveva analizzato il paradosso del Chelsea, club che a dispetto di 250 milioni di perdite complessive accumulate in tre anni risultava in attivo di un milione di euro per i parametri del Financial Fair Play (FFP) Uefa. Tredici mesi dopo, a Stamford Bridge è cambiato tutto, dalla proprietà – con l’abbandono dopo 19 anni di Roman Abramovich e il passaggio all’imprenditore americano Todd Boehly – fino alla guida tecnica, con Thomas Tuchel sostituito da Graham Potter, a sua volta licenziato dopo aver stabilito il primato della peggior media punti (1.27 a partita, con il 38% di vittorie complessive) totalizzata da un allenatore nella storia del Chelsea in Premier League. Ciò che è rimasto immutato sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) La storia si ripete. Nel gennaio dello scorso anno ilfattoquotidiano.it aveva analizzato il paradosso del, club che a dispetto di 250di perdite complessive accumulate in tre anni risultava in attivo di un milione di euro per i parametri del Financial(FFP) Uefa. Tredicidopo, a Stamford Bridge è cambiato tutto, dalla proprietà – con l’abbandono dopo 19 anni di Roman Abramovich e il passaggio all’imprenditore americano Todd Boehly – fino alla guida tecnica, con Thomas Tuchel sostituito da Graham, a sua volta licenziato dopo aver stabilito il primato della peggior media punti (1.27 a partita, con il 38% di vittorie complessive) totalizzata da un allenatore nella storia delin Premier League. Ciò che è rimasto immutato sono ...

