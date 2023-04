Il caso Spinazzola-Pellegrini collega l’indagine sulle plusvalenze Roma all’inchiesta Prisma (Repubblica) (Di giovedì 6 aprile 2023) Il caso Spinazzola-Pellegrini collega l’indagine sulle plusvalenze Roma all’inchiesta Prisma. Da ieri Roma, Lazio e Salernitana sono al centro di un nuovo caso plusvalenze, con contestazioni simili a quelle già viste per la Juventus. I pm di due diverse Procure (quella di Roma e quella di Tivoli) indagano sulle compravendite di giocatori negli anni tra il 2017 e il 2021. I calciatori finiti sotto la lente dei pm sono in tutto 18: 11 per la Roma e 7 per Lazio e Salernitana. I nomi più noti sono quelli che fanno riferimento alla Roma. In particolare lo scambio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Il. Da ieri, Lazio e Salernitana sono al centro di un nuovo, con contestazioni simili a quelle già viste per la Juventus. I pm di due diverse Procure (quella die quella di Tivoli) indaganocompravendite di giocatori negli anni tra il 2017 e il 2021. I calciatori finiti sotto la lente dei pm sono in tutto 18: 11 per lae 7 per Lazio e Salernitana. I nomi più noti sono quelli che fanno riferimento alla. In particolare lo scambio ...

