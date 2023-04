Il cantante mascherato, anticipazioni dell’8 aprile 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Sabato 8 aprile 2023, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, una nuova puntata de Il cantante mascherato. Per il format condotto da Milly Carlucci si tratterà del quarto appuntamento stagionale. Appuntamento che si preannuncia imperdibile e ricco di emozioni e colpi di scena. Siamo pronti a scoprire insieme le prime anticipazioni e tutti gli spoiler rispetto a quello che vedremo nella nuova puntata. Il cantante mascherato, le anticipazioni di sabato 8 aprile 2023 Anche per questa nuova puntata, troveremo in giuria: Christian De Sica, Flavio Insinna, Iva Zanicchi, Serena Bortone e Francesco Facchinetti. Dalle anticipazioni emerge che ci saranno dei faccia a faccia fra Nathalie Guetta e Francesco ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 6 aprile 2023) Sabato 8, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, una nuova puntata de Il. Per il format condotto da Milly Carlucci si tratterà del quarto appuntamento stagionale. Appuntamento che si preannuncia imperdibile e ricco di emozioni e colpi di scena. Siamo pronti a scoprire insieme le primee tutti gli spoiler rispetto a quello che vedremo nella nuova puntata. Il, ledi sabato 8Anche per questa nuova puntata, troveremo in giuria: Christian De Sica, Flavio Insinna, Iva Zanicchi, Serena Bortone e Francesco Facchinetti. Dalleemerge che ci saranno dei faccia a faccia fra Nathalie Guetta e Francesco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arual812 : @mrpotato50 Possibile,però penso che nel Riccio ci sia invece Massimo Lopez perché non credo che Nek sia così bravo… - Trashdeltrash2 : Sto vedendo la replica del cantante mascherato e mi sono emozionata per il riccio che canta tango di Tananai ?????? Q… - SimonaCroisette : RT @PurpleVivix: CONFERMATO, FRANCESCO E NATHALIE AL CANTANTE MASCHERATO PER L'INDAGINE SU CRICETO (anche se vabbè, è Nathalie ma chissene… - popcultura_it : RT @PurpleVivix: CONFERMATO, FRANCESCO E NATHALIE AL CANTANTE MASCHERATO PER L'INDAGINE SU CRICETO (anche se vabbè, è Nathalie ma chissene… - EnfantProdige : RT @PurpleVivix: CONFERMATO, FRANCESCO E NATHALIE AL CANTANTE MASCHERATO PER L'INDAGINE SU CRICETO (anche se vabbè, è Nathalie ma chissene… -