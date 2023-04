Il calcio italiano non riesce a liberarsi della sudditanza degli ultras (Il Giornale) (Di giovedì 6 aprile 2023) Il calcio italiano non riesce a liberarsi della sudditanza degli ultras. Elia Pagnoni affronta il tema su Il Giornale. L’ultima giornata di campionato lo ha dimostrato ampiamente, se pure ce ne fosse stato ancora il bisogno. Roma, Napoli, Torino, tre casi emblematici, con i cori contro Stanovic, i tafferugli in Curva B tra gli ultras del Napoli che detestano De Laurentiis e quanto accaduto in Juventus-Inter di Coppa Italia, con la vergognosa rissa in campo. Pagnoni scrive che il calcio è ostaggio di un tifo da medioevo calcistico. Siamo sudditi di un rapporto tutto italiano con le tifoserie che dettano legge. “Abbiamo finalmente riconquistato i piani alti dell’Europa, in tutte e tre le ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilnon. Elia Pagnoni affronta il tema su Il. L’ultima giornata di campionato lo ha dimostrato ampiamente, se pure ce ne fosse stato ancora il bisogno. Roma, Napoli, Torino, tre casi emblematici, con i cori contro Stanovic, i tafferugli in Curva B tra glidel Napoli che detestano De Laurentiis e quanto accaduto in Juventus-Inter di Coppa Italia, con la vergognosa rissa in campo. Pagnoni scrive che ilè ostaggio di un tifo da medioevo calcistico. Siamo sudditi di un rapporto tuttocon le tifoserie che dettano legge. “Abbiamo finalmente riconquistato i piani alti dell’Europa, in tutte e tre le ...

