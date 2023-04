Ignazio Moser | il commento spiazzante su Cecilia Rodriguez | tra i due si è messo in mezzo un nuovo amore

(Di giovedì 6 aprile 2023), unprima del matrimonio? Dopo la crisi dei mesi scorsi arriva una nuova discussione!ha spesso dichiarato il suo folleper il fidanzato,, ma tra i due le cose non sarebbero proprio sempre rose e fiori. Spesso si è parlato delle loro liti e ora undel fidanzato spiazza: c’è diun: c’è un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kevin90100430 : RT @myhotpageitalia: Ma cos’ha dentro la mutanda IGNAZIO MOSER??? Apri la Foto!!!!!!!!! ???????????????????????? #ignaziomoser #moser #bigcockmen #big… - Luxgraph : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? L'ultimo gesto social - 1gintonicpls : Apro Ig e vedo mi viene il vomito….…skippo di uno e ??? SANTO IGNAZIO MOSER CHE FA CROSSFIT SIGNORE BENEDETTO GRAZI… - travoltaj083 : @sembra_come ignazio moser!! - 19cecilia06 : @Dulafive Minchia la Persico e Ignazio Moser devono aver avuto un budget altissimo per prendere loro -

Il 19 aprile sarà la volta de 'L'ultimo chilometro' di Paolo Casalis (cinema Vittoria): il film racconta la stagione agonistica dei corridori Davide Rebellin e, del giornalista Gianni ...Alla serata hanno partecipato anche numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e del web, tra cui Serena Rossi,, Soleil Stasi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Dianetti , ...Dopo aver salutato tutti gli ospiti Elenoire Casalegno, Luisella Costamagna,e Roberta Capua e prima di dare la linea a L'Eredità di Flavio Insinna, il conduttore e giornalista ha ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez matrimonio: "Ecco cosa scelgo io ... Tag24

All’evento hanno partecipato anche numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e del web, tra cui Serena Rossi, Ignazio Moser, Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli, Andrea Dianetti, Ludovica ...In occasione del suo debutto, a Roma è stata presentata in anteprima la nuova serie italiana premiata a Berlino targata Disney+: The Good Mothers.