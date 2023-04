IF IT IS LOVE | il nuovo singolo di Angelica Lubian

(Di giovedì 6 aprile 2023) “IF IT IS” è il titolo della nuova release di, uscita il 6 aprile 2023. L’ultima pubblicazione della cantautrice risaliva a metà 2021, quando ci aveva lasciati con “Il tuo nome (oggi è per sempre)”, brano dedicato al figlio primogenito e intriso della naturale dolcezza della maternità. Dopo la seconda gravidanza la ritroviamo ora con il“If It Is”, questa volta però a riappropriarsi comodamente di una veste ironico-malinconica, caratteristica di buona parte del suo repertorio. Un amore tossico, che fa soffrire e diventare pazzi. Un arrangiamento (curato assieme al marito Matteo Canciani) in bilico tra il malizioso e lo psicotico. Una canzone dal mood velenoso, a tratti serenamente premeditato e a tratti tristemente vendicativo. L’autrice ...

