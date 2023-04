Idrogeno verde nelle aree dismesse: dall’Ue via libera a fondi per 450 milioni di euro (Di giovedì 6 aprile 2023) Dalla Commissione Ue è arrivato il via libera definitivo a fondi per 450 mln di euro destinati all’Italia, per finanziare la produzione di Idrogeno verde – ossia prodotto a partire da fonti rinnovabili – all’interno di aree industriali dismesse. Si tratta di risorse di fatto stanziate da tempo dal Governo italiano all’interno del Piano nazionale di recupero e resilienza (Pnrr), tanto che la loro distribuzione tramite bandi locali è già in corso. Da parte sua, la Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel “nuovo” quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, che la Commissione ha adottato il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori che sono fondamentali ai fini dell’accelerazione della transizione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) Dalla Commissione Ue è arrivato il viadefinitivo aper 450 mln didestinati all’Italia, per finanziare la produzione di– ossia prodotto a partire da fonti rinnovabili – all’interno diindustriali. Si tratta di risorse di fatto stanziate da tempo dal Governo italiano all’interno del Piano nazionale di recupero e resilienza (Pnrr), tanto che la loro distribuzione tramite bandi locali è già in corso. Da parte sua, la Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel “nuovo” quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, che la Commissione ha adottato il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori che sono fondamentali ai fini dell’accelerazione della transizione ...

