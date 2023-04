Icardi Galatasaray | c’è l’annuncio dell’argentino | il futuro è deciso

(Di giovedì 6 aprile 2023), arrivadel centravanti argentino sul suo: ecco cosa succederà nei prossimi mesi Maurovuole restare al. A confermarlo è lo stesso giocatore, che ha condiviso il suo pensiero tramite alcune dichiarazioni a TNT Sports. LE PAROLE – «Ho molta voglia di restare a Istanbu. A Parigi ero con i migliori al mondo ma non ho sentito nulla per strada. Qui vedo un grande interesse per me». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TNT Sports riporta alcune dichiarazioni di Mauro Icardi circa il suo futuro. L'attaccante argentino è attualmente al Galatasaray, in prestito secco dal Paris Saint - Germain : 'Ho molta voglia di restare a Istanbul. A Parigi ero con i migliori al mondo, ma non ho sentito nulla per strada. Qui vedo un grande interesse per me'.

Mauro Icardi, in gol anche nell'ultima partita giocata con il Galatasaray, non vuole più lasciare la Turchia. "Voglio rimanere a Istanbul", ha fatto sapere l'ex capitano dell'Inter.