IBSA Next Gen Cup 2022/23, la guida ufficiale della fase finale di Napoli (10 – 12 aprile) (Di giovedì 6 aprile 2023) È il momento della fase finale della IBSA Next Gen Cup 2023, competizione dedicata alle formazioni Under 19 dei 16 club di LBA. Le otto squadre che si affronteranno al PalaBarbuto di Napoli hanno superato la prima fase – suddivisa nei due concentramenti di Pesaro e Trento/Rovereto – qualificandosi nei primi quattro posti dei gironi A e B. Questo il programma dei quarti di finale, in programma per lunedì 10 aprile: Dolomiti Energia Trentino – Pallacanestro Trieste ore 12 NutriBullet Treviso Basket – Tezenis Verona ore 14 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – Umana Reyer Venezia ore 16 EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Yachts ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 6 aprile 2023) È il momentoGen Cup 2023, competizione dedicata alle formazioni Under 19 dei 16 club di LBA. Le otto squadre che si affronteranno al PalaBarbuto dihanno superato la prima– suddivisa nei due concentramenti di Pesaro e Trento/Rovereto – qualificandosi nei primi quattro posti dei gironi A e B. Questo il programma dei quarti di, in programma per lunedì 10: Dolomiti Energia Trentino – Pallacanestro Trieste ore 12 NutriBullet Treviso Basket – Tezenis Verona ore 14 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – Umana Reyer Venezia ore 16 EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Yachts ...

