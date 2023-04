(Di giovedì 6 aprile 2023) «Il sindaco sollecita dal Milan il progetto Lacontro il Consiglio comunale, il Parco sud e la Ue. Si fermino il sindaco e la giunta, venga ripristinata la democrazia in consiglio comunale, si voti subito sulla vicenda La». Imilanesi, per voce del proprio capogruppo in Consiglio Carlo Monguzzi, tornano all’attacco sulla L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : I Verdi attaccano sul nuovo stadio del #Milan: «#Elliott sotto inchiesta, stop al progetto La Maura»… - Brunell52793518 : @AlexTaylon @SKYWAlFU @AS_BELAS_TESUDA “ ecco dove si attaccano oggi il Pd e i verdi “ -

E, infatti, già alcuni paesi dicono: non voglio questi bigliettiche sono carta straccia ... ma sta accadendo in quei paesi che bloccati non sono, e che anziil Venezuela. La caduta ...... Fitto difende il Governo, le opposizioniSul Pnrr, mentre prosegue l'interlocuzione con ... L'AlleanzaSinistra rincara la dose: il capogruppo in Senato Giuseppe De Cristofaro ritiene ...A Santa Barbara, nel più popoloso quartiere di Viterbo, ci sono due grandi aree. Uno è il ... Nonle persone, ma caricano contro i cani, travolgendo chi li porta al guinzaglio. L'erba va ...

I Verdi attaccano: «Elliott sotto inchiesta, stop a La Maura» Calcio e Finanza

Stampa A Castellammare di Stabia la partita Juve Stabia- Avellino si è trasformata in una sorta di guerriglia urbana. Scontri con agenti, auto e minibus irpini prese di mira con bottiglie di vetro. Un ...La capogruppo del Partito democratico, Ilaria Cristiani, attacca sulla vicenda degli 800mila euro di manutenzione straordinaria. La contestazione principale consiste nel fatto che i vari interventi ...