I Tre Moschettieri - D' Artagnan | la recensione | un adattamento che punta alla serialità

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 6 aprile 2023) Lade I Tre- D': un grande cast per un nuovo film tratto dall'opera di Alexandre Dumas. Funziona? In parte, se escludiamo una certa seriosità generale e il suo dichiarato obbiettivo seriale. Sforzo produttivo notevole e una grande dichiarazione d'amore per il grande schermo, capace di far vibrare e animare - ancora una volta - una storia lunga quasi due secoli. Tra film, parodie, sceneggiati tv, cartoni animati e operazioni affini, si contano innumerevoli adattamenti de I Tre, celeberrimo romanzo di Alexandre Dumas, eppure il fascino leggendario ed epico non appare scontato, né sbiadito. C'è qualcosa che continua ad affascinarci e ad attirarci. Saranno i duelli, spada a spada, così nobili e così fuori tempo, saranno le personalità dei quattro protagonisti, perfette per ...