I Sussex non sono inclusi tra i Royal che saranno a Buckingham Palace con re Carlo per l'incoronazione. E forse per dispetto, non hanno risposto all’invito (Di giovedì 6 aprile 2023) Sul balcone di Buckingham Palace, appena dopo l’incoronazione di Re Carlo, ci saranno solo working Royal, ovvero coloro che possono rappresentare ufficialmente il monarca. In tutto, inclusi re Carlo e la regina Camilla, ci saranno solo 15 Windsor, una cifra ben lontana dalle masse di cugini che ai tempi di Elisabetta II potevano uscire accanto alla sovrana. Ciò significa, quindi, che Harry e Meghan – e il principe Andrea – sono ufficialmente “fuori”. Sarà per questo che i Sussex non hanno ancora risposto all’invito? ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 aprile 2023) Sul balcone di, appena dopo l’di Re, cisolo working, ovvero coloro che posrappresentare ufficialmente il monarca. In tutto,ree la regina Camilla, cisolo 15 Windsor, una cifra ben lontana dalle masse di cugini che ai tempi di Elisabetta II potevano uscire accanto alla sovrana. Ciò significa, quindi, che Harry e Meghan – e il principe Andrea –ufficialmente “fuori”. Sarà per questo che inonancora? ...

