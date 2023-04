I problemi di salute di Berlusconi riaccendono il rebus sul futuro di Forza Italia e Mediaset (Di giovedì 6 aprile 2023) Fin da quando la notizia del nuovo ricovero di Silvio Berlusconi si è diffusa, in Borsa le azioni di Mfe-MediaforEurope, la nuova veste europea in cui si è trasformata Mediaset, hanno registrato grandi rialzi. Con il fondatore del Biscione a bordo campo, Piazza Affari guarda ai futuri assetti del controllo di quello che sta diventando un polo europeo delle televisioni in chiaro e che, in prospettiva, potrebbe generare interesse sul mercato. Gli investitori non escludono in pratica che la famiglia possa considerare anche un’ipotesi di vendita di Mfe nel caso dovesse venire a mancare l’ex premier. Si tratta solo di una cinica ipotesi e pure remota, che però ha risvegliato il mercato. E che in effetti interroga sul futuro dell’impero Berlusconi. Mediaset, o meglio MediaforEurope, sta reagendo a una ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 aprile 2023) Fin da quando la notizia del nuovo ricovero di Silviosi è diffusa, in Borsa le azioni di Mfe-MediaforEurope, la nuova veste europea in cui si è trasformata, hanno registrato grandi rialzi. Con il fondatore del Biscione a bordo campo, Piazza Affari guarda ai futuri assetti del controllo di quello che sta diventando un polo europeo delle televisioni in chiaro e che, in prospettiva, potrebbe generare interesse sul mercato. Gli investitori non escludono in pratica che la famiglia possa considerare anche un’ipotesi di vendita di Mfe nel caso dovesse venire a mancare l’ex premier. Si tratta solo di una cinica ipotesi e pure remota, che però ha risvegliato il mercato. E che in effetti interroga suldell’impero, o meglio MediaforEurope, sta reagendo a una ...

