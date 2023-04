“I pensieri di un uomo”, il nuovo singolo di Toni Malco (Di giovedì 6 aprile 2023) MILANO – È in radio e disponibile in digitale il nuovo singolo di Toni Malco “I pensieri di un uomo“(Studio63/Pirames International). Fuori anche il video. Il singolo “I pensieri di un uomo” fotografa in pieno quelli che sono quei pensieri più intimi che l’uomo riserva all’universo femminile, con la giusta ironia, che fa di questa canzone un messaggio divertente e accattivante. «“I pensieri di un uomo” è una canzone briosa ritmica e allegra, nata quasi per gioco insieme al mio amico, il noto autore Luigi Lopez con Maria Rita Parroccini, con i quali – racconta Toni Malco – ho condiviso la realizzazione del mio nuovo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 aprile 2023) MILANO – È in radio e disponibile in digitale ildi“Idi un“(Studio63/Pirames International). Fuori anche il video. Il“Idi un” fotografa in pieno quelli che sono queipiù intimi che l’riserva all’universo femminile, con la giusta ironia, che fa di questa canzone un messaggio divertente e accattivante. «“Idi un” è una canzone briosa ritmica e allegra, nata quasi per gioco insieme al mio amico, il noto autore Luigi Lopez con Maria Rita Parroccini, con i quali – racconta– ho condiviso la realizzazione del mio...

