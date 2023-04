I ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita si incontrano in Cina (Di giovedì 6 aprile 2023) I ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita si sono incontrati in Cina. I due hanno discusso della riapertura delle loro ambasciate e consolati nei rispettivi paesi. I ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita si sono incontrati a Pechino. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 aprile 2023) Idisi sono incontrati in. I due hanno discusso della riapertura delle loro ambasciate e consolati nei rispettivi paesi. Idisi sono incontrati a Pechino.

