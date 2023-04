I giudici sulla strage di via D'Amelio: "L'agenda rossa non fu rubata da Cosa nostra" (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - "La sparizione dell'agenda rossa non è riconducibile a una attività materiale di Cosa nostra". Lo scrivono i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo per il depistaggio delle indagini a carico di tre poliziotti. Il tribunale dichiarò prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti finiti sotto processo, e assolse il terzo imputato, Michele Ribaudo. "A meno di non ipotizzare scenari inverosimili - scrivono i giudici - di appartenenti a Cosa nostra che si aggirano in mezzo a decine di esponenti delle forze dell'ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell'agenda rossa non è riconducibile a una attività materiale di ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - "La sparizione dell'non è riconducibile a una attività materiale di". Lo scrivono idel tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo per il depistaggio delle indagini a carico di tre poliziotti. Il tribunale dichiarò prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti finiti sotto processo, e assolse il terzo imputato, Michele Ribaudo. "A meno di non ipotizzare scenari inverosimili - scrivono i- di appartenenti ache si aggirano in mezzo a decine di esponenti delle forze dell'ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell'non è riconducibile a una attività materiale di ...

