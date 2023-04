I giganti non esistono (e queste foto non dimostrano il contrario) (Di giovedì 6 aprile 2023) I giganti, secondo alcuni utenti, esistono. O meglio, esistevano: lo testimoniano scheletri e teschi dalle proporzioni abnormi che sarebbero stati reperiti ed esposti in diverse parti del mondo. Svariate foto documentano la presunta scoperta: vediamo perché l’esistenza dei giganti, però, rimane ancora poco più che una favola. Per chi ha fretta: Diverse immagini sono state condivise su Facebook come presunta testimonianza di un’epoca in cui il mondo era abitato dai giganti In realtà, nessuna di esse poggia su fatti reali Alcune sono il frutto di un’alterazione digitale, altre fanno parte di progetti grafici, altre ancora di esibizioni artistiche Analisi Questa didascalia è stata condivisa su Facebook, in accompagnamento a due foto che ritraggono un teschio gigante. ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) I, secondo alcuni utenti,. O meglio, esistevano: lo testimoniano scheletri e teschi dalle proporzioni abnormi che sarebbero stati reperiti ed esposti in diverse parti del mondo. Svariatedocumentano la presunta scoperta: vediamo perché l’esistenza dei, però, rimane ancora poco più che una favola. Per chi ha fretta: Diverse immagini sono state condivise su Facebook come presunta testimonianza di un’epoca in cui il mondo era abitato daiIn realtà, nessuna di esse poggia su fatti reali Alcune sono il frutto di un’alterazione digitale, altre fanno parte di progetti grafici, altre ancora di esibizioni artistiche Analisi Questa didascalia è stata condivisa su Facebook, in accompagnamento a dueche ritraggono un teschio gigante. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Verdoux11 : RT @Elena__Art: Alla fine ha vinto lui! E di notte, mentre non guardavo, è andato ben oltre il pelo dell'acqua, superando persino il bordo… - St4lin87 : RT @Elena__Art: Alla fine ha vinto lui! E di notte, mentre non guardavo, è andato ben oltre il pelo dell'acqua, superando persino il bordo… - Paolo71849933 : @Ladyangel_trav Sembrano due labbra giganti ????????tutte da leccare fino a che non si alza la torre - RoccoMusio : @CalcioFinanza Notizia importante certo . È illegale ? : Arresto È legale : non fate altro che ribadire che esisto… - fiera_calcio : Uno: il Palmeiras non sbaglia un giocatore Due: La Paz già cimitero dei giganti. Tre: oggi alle 18 in Fiera tutto… -