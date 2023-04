I due Papi con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo debutta alla Sala Umberto

(Di giovedì 6 aprile 2023) I due: protagonisti, con la regia di Giancarlo Nicoletti e l’imponente scena di Alessandro Chiti I duedi Anthony McCarten (traduzione di Edoardo Erba) va in scenadall’11 al 30 aprile. Oltre ai protagonisti, nel cast anche Anna Teresa Rossini, Ira Fronten e Alessandro Giova. Dall’autore premio Oscar per Bohemian Rhapsody, L’ora più buia e La teoria del tutto arriva il testo teatrale da cui è stato tratto un film Netflix di grande successo. Dieci anni fa Benedetto XVI ...

I due Papi con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo debutta alla Sala ... Spettacolo.eu

(LaPresse) - Papa Francesco ha compiuto il gesto della lavanda dei piedi ... lavato e baciato i piedi ai 10 ragazzi e alle 2 ragazze presenti. Tra i giovani due di origine sinti, un ragazzo croato, un ...Papa Francesco ha compiuto il gesto della lavanda dei piedi nel carcere minorile di Casal del Marmo. Dopo aver lavato i piedi dei ragazzi e delle ragazze il ...