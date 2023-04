I compiti per le vacanze di una scuola: “Giocate e divertitevi, state con la vostra famiglia” (Di giovedì 6 aprile 2023) compiti per casa molto particolari in una scuola primaria di Firenze. In occasione dello stop imposto dalle vacanze di Pasqua, una maestra ha formulato una lista di attività singolari per i suoi studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023)per casa molto particolari in unaprimaria di Firenze. In occasione dello stop imposto dalledi Pasqua, una maestra ha formulato una lista di attività singolari per i suoi studenti. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Fabio #Rampelli: 'Non c'è nessuna contravvenzione per i cittadini che usano parole inglesi. Le sanzioni sono solo p… - GramsciAG : RT @GiovanniAgost20: La nuova emergenza si chiama abbandono scolastico. Ragazzi che abbandonano la scuola, che sembra diventata un luogo po… - ilmessaggeroit : #pasqua, i #compiti per le #vacanze di una scuola di Firenze: «Giocare e divertirsi» - studentkia : @luvvsusu Hey! Io mi sto offrendo per fare i compiti delle vacanze (di Pasqua) gratis, ti interessa? ???? - studentkia : @odayska Hey! Io mi sto offrendo per fare i compiti delle vacanze (di Pasqua) gratis, ti interessa? ???? -