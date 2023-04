Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MagicGazzetta : I 5 colpi low cost per la 29ª giornata: da Ruggeri a Djuricic fino a Petagna -

Archiviata l'andata delle semifinali di Coppa Italia, è subito tempo di campionato. Ad aprire la 29ª giornata sarà il match tra Salernitana e Inter in programma venerdì alle 17. È importante, dunque, ...... GEORGINO WIJNALDUM (23) Arrivato in estate come uno dei grandi del calciomercato italiano, il centrocampista olandese non ha potuto mostrare le sue enormi qualità a causa di un infortunio che ...

I 5 colpi low cost per la 29ª giornata: da Ruggeri a Djuricic fino a Petagna La Gazzetta dello Sport

Al Gewiss Stadium in questa giornata arriva il Bologna. Gara difficile per i ragazzi di Gian Piero Gasperini, i quali si troveranno di fronte una squadra che sta dimostrando di essere una delle ...Il Milan ha sempre un occhio di riguardo verso i giovani talenti, ed infatti il tandem Maldini-Massara ha già addocchiato l'ennesimo prodigio ...