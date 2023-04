Hyundai IONIQ 6 | la prova dell' auto che sfida Tesla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MotoriSuMotori : Hyundai Ioniq 6 conquista tre importanti premi ai World Car Awards - - DivisoAutomoti1 : HYUNDAI IONIQ 5 - COMERCIAL SPIDER MAN - GiaPettinelli : Hyundai Ioniq 6 è stata proclamata World Car of the Year - GerHerbert1 : @Ineedtime8 @Hyundai @WorldCarAwards @HyundaiCarsIrl The final 3 were Hyundai Ioniq 6, BMW X1 / iX1, Kia Niro - ddpdj : La Hyundai Ioniq 6 è World Car of the Year 2023 -

Nel corso dell'evento tradizionalmente organizzato al New York International Auto Show (Nyias)6 è stata premiata come World Car of the Year conquistando anche i titoli di World Electric Vehicle e World Car Design of the Year. Nella fase finale della selezione6 ha ...A New York sono state annunciate a New York le vincitrici del premio World Car of the Year 2023 : quest'edizione in particolare premia la, che con la6 ha fatto incetta di titoli, bissando il successo della5 nel 2022 . La berlina - coupé coreana ha infatti conquistato il premio principale come World Car of the Year,...Con6 il futuro è già arrivato, ha un design innovativo e punta su tecnologia e comfort di alto livello. E' una linea che non la fa passare inosservata e uno stile che punta dritto al futuro ...

Hyundai Ioniq 6 è stata proclamata World Car of the Year - Attualità Agenzia ANSA

A New York Sono state annunciate le vincitrici di quest'edizione, che quest'anno ha visto i coreani protagonisti. Riconocimenti anche per Lucid e Citroën ...