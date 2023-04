Hugh Jackman parla dei carcinomi basali dopo la biopsia | “Per favore | proteggetevi”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 6 aprile 2023) La medicina ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e ha reso guaribili malattie che prima non lo erano, ma lo strumento migliore resta sempre la prevenzione, come sa bene chi ha affrontato il cancro ed è riuscito a mettersi alle spalle il problema. Questo è il messaggio di cui si sta facendo portavoce ormai da tempo, che nel 2013 ha subito l’asportazione di ben quattro tumori della pelle e da allora è attentissimo a ogni segnale. L’attore ha così voluto rendere noto attraverso il suo profilo Instagram di essersi sottoposto ad altre due biopsie, ma di non avere ancora i risultati. In attesa di saperne di più, il 54enne si è rivolto ai suoi follower e ha invitato tutti a utilizzare le protezioni solari, che sono fondamentali se si vogliono evitare danni all’epidermide. E questa resta una regola fondamentale per tutti, non solo, come si ...