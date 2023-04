Hockey pista | Europei Under 23 | l’Italia viene travolta 6-1 da una Spagna incontenibile

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo la vittoria dell’esordio, nella partita di ieri contro la Svizzera (battuta per 4-1),di Alessandro Bertolucci cade nettamente nella seconda giornata degli23 di. Gli azzurri infatti sono stati travolti 6-1 dalla. Una partita a senso unico. All’inizio del primo tempo si registra il botta e risposta sull’asse Alonso-Lombardi, per il momentaneo 1-1, ma da li in poi sono solo “Furie Rosse”. Gabarro, Marimon e Lenas griffano le reti del 4-1, con cui si va al riposo, mentre Cervera e, nuovamente Gabarro, finiscono il lavoro nella ripresa fissando il risultato sul 6-1.non può nulla, se non incassare la sconfitta e pensare a domani: giovedì 6 aprile, quando sarà attesa, alle 21, da un esame ancor più complicato, quello ...