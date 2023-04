Highlights e gol Sangiuliano-Juventus U23 0-1, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 6 aprile 2023) Gli Highlights e i gol di Sangiuliano-Juventus Under 23, match valevole per la trentaseiesima giornata del girone A campionato di Serie C 2022/2023, in cui la formazione ospite si è imposta sulla squadra padrona di casa mediante il punteggio di 1-0 grazie ad una rete firmata all’8? da Leonardo Cerri. In virtù di questo risultato i bianconeri agganciano la zona playoff con 49 punti insieme ad Arzignano e Renate, mentre i gialloverdi restano pericolosamente in zona playout a quota 41. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Glie i gol diUnder 23, match valevole per la trentaseiesima giornata delA campionato di, in cui la formazione ospite si è imposta sulla squadra padrona di casa mediante il punteggio di 1-0 grazie ad una rete firmata all’8? da Leonardo Cerri. In virtù di questo risultato i bianconeri agganciano la zona playoff con 49 punti insieme ad Arzignano e Renate, mentre i gialloverdi restano pericolosamente in zona playout a quota 41. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

