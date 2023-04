Highlights e gol Barcellona-Real Madrid 0-4, Copa del Rey 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Real Madrid conquista la finale di Copa del Rey 2022/2023 vincendo 4-0 contro il Barcellona. Gli uomini di Ancelotti conquistano la vittoria al Camp Nou grazie alla rete al 45esimo di Vinicius e alla tripletta personale messa a segno da Karim Benzema. Ko per i blaugrana di Xavi. Di seguito gli highlight del match. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilconquista la finale didel Reyvincendo 4-0 contro il. Gli uomini di Ancelotti conquistano la vittoria al Camp Nou grazie alla rete al 45esimo di Vinicius e alla tripletta personale messa a segno da Karim Benzema. Ko per i blaugrana di Xavi. Di seguito gli highlight del match. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... l_tummi : RT @mola_italia: Un gol così non ha alcun senso ?? Tiro da almeno 70 metri e gol: Matias #Rojas segna il gol dell'anno e sblocca la partita… - infoitsport : VIDEO – Cremonese-Fiorentina 0-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita - mola_italia : Un gol così non ha alcun senso ?? Tiro da almeno 70 metri e gol: Matias #Rojas segna il gol dell'anno e sblocca la… - internewsit : VIDEO - Cremonese-Fiorentina 0-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita - - ITekken4 : Juventus-Inter 1-1 | Lukaku pareggia al 95º: Gol e Highlights | Coppa It... -

Inter, è la partita della svolta ...- 1 ottenuto andando a festeggiare nello spicchio riservato ai supporters nerazzurri dopo il gol di ...a tutti gli appassionati sviluppare delle analisi e fare a gara a chi si ricorda più highlights, ma ... Rashford trascina lo United: Brentford k.o., gli highlights La prima occasione arriva al 20' con un tiro di controbalzo di McTominay, che calcia dal limite dell'area e sfiora la traversa. Cinque ... Highlights e gol Cremonese - Fiorentina 0 - 2: Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO) Il video con gli highlights e i gol di Cremonese - Fiorentina 0 - 2, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023. Nel primo tempo il solito Arthur Cabral la sblocca per il vantaggio viola, i ... ...- 1 ottenuto andando a festeggiare nello spicchio riservato ai supporters nerazzurri dopo ildi ...a tutti gli appassionati sviluppare delle analisi e fare a gara a chi si ricorda più, ma ...La prima occasione arriva al 20' con un tiro di controbalzo di McTominay, che calcia dal limite dell'area e sfiora la traversa. Cinque ...Il video con glie idi Cremonese - Fiorentina 0 - 2, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023. Nel primo tempo il solito Arthur Cabral la sblocca per il vantaggio viola, i ... Perugia-Reggina 1-3: video, gol e highlights Sky Sport VIDEO – Cremonese-Fiorentina 0-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita Cremonese-Fiorentina, match di andata delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio ... Cremonese-Fiorentina 0-2: video, gol e highlights Con un gol per tempo la Fiorentina ipoteca la finale di Coppa Italia: viola che dominano nella prima frazione andando in vantaggio con Cabral al suo 13° centro stagionale e sfiorando più volte il 2-0. Cremonese-Fiorentina, match di andata delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio ...Con un gol per tempo la Fiorentina ipoteca la finale di Coppa Italia: viola che dominano nella prima frazione andando in vantaggio con Cabral al suo 13° centro stagionale e sfiorando più volte il 2-0.