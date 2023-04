(Di giovedì 6 aprile 2023) La nuova edizione dedeista per partire e c’è grande fermento intorno al cast.è il nome più chiacchierato del momento. La naufraga annunciata ufficialmente proprio stamani ha alle spalle una presenza televisiva molto importante, e non solo, tanto che si pensa già potrebbe essere una candidata per la finale. Scopriamo perché. Leggi anche: Quando iniziadeiuscirà vittoriosa dadei? Fisico statuario, brasiliana, un po’ umorale,è una tipa tosta. L’abbiamo già visto nella scorsa edizione di Pechino Express, dove con Nikita Pelizon (vincitrice del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Grinta e adrenalina allo stato puro???? Helena Prestes concorrente ufficiale! #Isola - tuttopuntotv : Helena Prestes parte avvantaggiata a L’Isola dei Famosi 2023? #helenaprestes #italiabrasile #pechinoexpress #gfvip… - realityita : i primi quattro naufraghi pronti a partire per l’Honduras sono : Helena Prestes Fiore Argento Alessandro Cecchi P… - ciuppina : RT @teamsoleilsorge: Helena: -“Attenti Helena Prestes sta arrivando sull'isola” Lei sarà LA bastardona, è tutto quello di cui avevamo bis… - GossipItalia3 : Helena Prestes sarà una naufraga dell'Isola dei Famosi, nella clip ufficiale lancia l'avvertimento agli altri naufr… -

... in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile: Fiore Argento , sorella maggiore della più nota Asia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini , e la modella(vista un anno ...... Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone in coppia con il fidanzato Simone Antolini e. Sul cast della nuova edizione, pare ci sia stato un intervento "in extremis" dell'amministratore ...Chi è- Nata a San Paolo, in Brasile, 16 luglio 1990 la nuova concorrente de 'L'Isola dei Famosi' è una modella e influencer con la passione per lo Yoga. Dopo aver coltivato per anni la ...

Pancia piatta mangiando sano Ecco i segreti di Helena Prestes, modella amica di Nikita del GF VIP Proiezioni di borsa

Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Fiore Argento, figlia di Dario Argento e prima naufraga dell'Isola dei Famosi ...Cast modificato per l'Isola dei Famosi: "Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie", l'indiscrezione di Dagospia e chi è saltato all'ultimo per l ...